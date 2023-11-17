Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о готовности команды к решающим матчам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

"Команда в порядке. Футболисты работали правильно, и сегодня перед тренировкой я поблагодарил ребят за готовность и профессионализм, которые они продемонстрировали на этой неделе. Мы двигаемся вперед, поэтому я хочу видеть лучшую сборную, чем та, которую мы уже видели.

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Со сборной Северной Македонии играть очень сложно. Эта команда после каждого перехвата мяча сразу пытается провести стремительную вертикальную атаку. Это основное оружие македонской сборной. Следовательно, мы должны быть постоянно готовы и постоянно готовы к таким действиям соперника.

Ценность этого матча настолько высока, что для нас в нем важен только результат. Нам нужно выйти на поле и победить любой ценой", – цитирует Спаллетти пресс-служба FIGC.

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