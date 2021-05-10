Лидер Ингульца покинет клуб – на него уже есть претендент из УПЛ, который сыграет в еврокубках
Ника Ситчинава, один из ведущих исполнителей команды из Петрового, уже находится в поисках нового места трудоустройства.
Наставник Ингульца Сергей Лавриненко заявил, что 26-летний форвард покинет коллектив, ведь есть другие предложения.
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Как сообщил журналист Виталий Плецан в эфире Футбол News, в услугах Ситчинавы заинтересован Колос. Ковалевцы, к слову, в следующем сезоне будут играть в еврокубках, в частности в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Заметим, в нынешнем сезоне Ника Ситчинава провел 22 поединка за петровцев и отметился 6 голами и 3 результативными передачами. 1 июля грузин станет свободным агентом.
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