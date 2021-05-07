Президент команды из Петрового Александр Поворознюк рассказал о переговорах с футболистами, соглашения которых завершаются уже летом.

"Мы как раз провели переговоры с теми футболистами, у которых заканчиваются контракты. Большинство из них дали согласие пролонгировать отношения.

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Осталось поговорить еще с двумя игроками, в которых мы заинтересованы. Кто точно покинет Ингулец? Денис Васин и Игорь Чайковский. Мы не нуждаемся в их услугах", – цитирует Поворознюка Meta Ratings.

К слову, Ингулец расположился на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ и в следующем сезоне продолжит выступления в элите. Накануне команда минимально одолела Львов (1:0), а в последнем туре сыграет с Шахтером.

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