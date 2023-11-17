"Мій фаворит – Франція, дуже гарна команда. У них по 2-3 гравці світового класу на кожній позиції. Потім йде Англія, у них приблизно така сама ситуація. Англійці грають у дуже гарний футбол, думаю, вони підготовляються до турніру.

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Я назвав би такі команди, як Португалія, Іспанія та Німеччина. Я сподіваюся, що успіху може досягти й Туреччина, я був би щасливим. Очевидно, що, окрім Німеччини, я вболіваю за Туреччину. Сподіваюся, вони не потраплять до однієї групи. Півфінал чи фінал – було б чудово. Фінал моєї мрії – це гра Німеччини та Туреччини.

Найближчий матч (18 листопада) товариський, але він важливий. У Німеччині мешкає багато турків. Це дуже важливий матч для турків, які мешкають у Німеччині. Звичайно, якби це був фінал чемпіонату Європи, то була б зовсім інша історія. Мені було б складно – це було тяжко, дивно. Якщо Німеччина чи Туреччина вийдуть у фінал Євро-2024, я буду радий, якби обидві команди вийшли у фінал, я був би щасливий", – цитує півзахисника Sporx.

Нагадаємо, що Ілкай Ґюндоґан влітку перебрався з Манчестер Сіті до Барселони. Німецький півзахисник досить швидко завоював місце в стартовому складі й став одним з ключових гравців каталонців.

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