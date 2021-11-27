В субботу в 20-м туре третьего по силе дивизиона состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Вторая лига, 20-й тур

Виктория – Волчанск – 0:1

Гол: Коваленко, 80

Полтава – Кристал – 4:1

Голы: Бужин, 10, Костенко, 44, Щербак, 75, Шмиголь, 88 – Колесник, 90

Скорук – Яруд – 2:1

Голы: Малыш, 12, Боженар, 53 – Тищенко, 39

Удаление: Веремеев, 77 (Скорук, вторая желтая карточка) – Булгаков, 55 (Яруд, вторая желтая карточка)

Таврия-Симферополь – Никополь – 2:1

Голы: Белоконь, 7, Бойко, 21 – Тяпкин, 80

Удаление: Заец, 90+4 (Никополь, вторая желтая карточка)

Буковина – Днепр Черкассы – 1:0

Гол: Палагнюк, 4

Карпаты Галич – Рубикон – 3:0

Голы: Сущак, 5, Вычижанин, 72, Лебедь, 89

Удаление: Могиль, 6 (Рубикон, красная карточка)

Левый берег – Мункач – 2:1

Голы: Морозенко, 33, Старгородский, 74 – Бундаш, 90+3

ЛНЗ – Любомир – 3:0

Голы: Бобко, 40 (пен.), Лопирёнок, 48, Норенков, 53

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В первом матче дня Волчанск минимально одолел Викторию. Судьбу матча решил точный удар в конце поединка. Коваленко получил пас в район одиннадцатиметровой отметки и из-под защитника пробил в дальний угол ворот. Голкипер несколько с опозданием нырнул за мячом, но не смог помешать голу.

Полтава камня на камне не оставила от Кристалла. "Горожане" забили по два мяча в каждом из таймов, позволив сопернику оформить гол престижа на последней минуте матча.

Один из лидеров группы Б – Скорук – не без проблем одолел Яруд. Хозяева вышли вперед в начале матча, продемонстрировав, как нужно не выключаться из борьбы до последней секунды. После навеса со штрафного защитники несколько раз пытались вынести мяч подальше, но томаковцы боролись до последнего и в какой-то момент показалось, что мяч уже выйдет за линию ворот. Однако представитель Скорука выцарапал сферу на самой линии, прострелил и Малыш слета попал в штангу, от которой мяч влетел в сетку. Еще до перерыва Яруд сумел отыграться. Сразу после перерыва мариупольцы снесли Цыбульского в штрафной и арбитр назначил пенальти. Карнаух отразил удар Мишуренко, но первым на мяче оказался Боженар и добил круглого в сетку. Почти сразу Яруд остался в меньшинстве – Булгаков за ненужный фол в центре поля увидел перед собой вторую желтую карточку. А на исходе матча арбитр выровнял составы, удалив Веремеева. На счет это никак не повлияло.

Таврия-Симферополь еще до перерыва забила в ворота Никополя два сухих гола. Сократить счет "горожанам" удалось всего за 10 минут до завершения матча. Уже в добавленное время арбит удалил игрока гостей и херсонцы завоевали очередные три очка.

Судьбу матча между соседями по турнирной таблице – Буковиной и Днепром – решил единственный гол, забитый на четвертой минуте матча. Палагнюк из пределов штрафной неожиданно для вратаря пробил в дальний угол. Кипер черкащан попытался помешать голу и даже задел мяч рукой, но сфера оказалась в сетке.

Галицкие Карпаты продлили беспроигрышную серию в матче с Рубиконом. Уже на 5-й минуте Сущак отозвался на навес в угол вратарской и головой перекинул сферу через голкипера. В следующей атаке Могиль в центре поля отмахнулся от соперника и увидел перед собой красную карточку. Следующего гола пришлось ждать почти 70 минут, но оно того стоило. Вычижанин получил пас почти из центра поля и парашютом забросил мяч за шиворот голкиперу. На предпоследней минуте Лебедь со штрафного поставил эффектную точку в матче.

Левый берег, забив по голу в каждом из таймов в ворота Мункача, только в компенсированное время позволил себе пропустить. Киевляне благодаря победе снова поднялись на первую ступеньку группы А, опередив Карпаты, однако у львовян есть два матча в запасе.

Любомир на выезде разгромно проиграл ЛНЗ. Черкащане забили в ворота худшей команды группы А с пенальти на исходе тайма. После перерыва в течение 7 минут они сняли все вопросы о победителе.

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