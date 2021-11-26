Вторая лига 2021/22, 20-й тур

Перемога – Энергия – 3:1

Голы: Кича, 10, Сердюк, 70, Литвяк, 85 – Савченко, 60

Эпицентр – Чайка – 5:0

Голы: Барбоза, 11, Немтинов, 26, (пен.), 53, Ничипоренко, 75, Ивашко, 85

Перемога без проблем обыграла Энергию. Кича открыл счет на 10-й минуте, однако после перерыва Савченко выровнял положение. Впрочем, Перемога получила победу благодаря голам Сердюка и Литвяка, что позволило команде набрать 39 очков и подняться на третье место в группе Б.

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Эпицентр камня на камне не оставил от Чайки. Барбоза на 11 минуте замкнул прострел с левого фланга, а Немтинов до перерыва реализовал пенальти. После перерыва Немтинов оформил дубль, хладнокровно разобравшись с защитником и вратарем после фланговой передачи. Ничипоренко на 75 минуте ударом с линии штрафной отправил четвертый мяч в ворота соперника, а точку во встрече поставил Ивашко.

Таким образом, Эпицентр набрал 37 очков и остался пятым в группе А, приблизившись к четвертому ЛНЗ на расстояние 1 пункта. Чайка с 15 зачетными баллами осталась 15-й.

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