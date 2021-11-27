У суботу у 20-му турі третього за силою дивізіону відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 20-й тур

Вікторія – Вовчанськ – 0:1

Гол: Коваленко, 80

Полтава – Кристал – 4:1

Голи: Бужин, 10, Костенко, 44, Щербак, 75, Шмиголь, 88 – Колесник, 90

Скорук – Яруд – 2:1

Голи: Малиш, 12, Боженар, 53 – Тищенко, 39

Вилучення: Веремєєв, 77 (Скорук, друга жовта картка) – Булгаков, 55 (Яруд, друга жовта картка)

Таврія-Сімферополь – Нікополь – 2:1

Голи: Білокінь, 7, Бойко, 21 – Тяпкін, 80

Вилучення: Заєць, 90+4 (Нікополь, друга жовта картка)

Буковина – Дніпро Черкаси – 1:0

Гол: Палагнюк, 4

Карпати Галич – Рубікон – 3:0

Голи: Сущак, 5, Вичижанін, 72, Лебедь, 89

Вилучення: Могіль, 6 (Рубікон, червона картка)

Лівий берег – Мункач – 2:1

Голи: Морозенко, 33, Старгородський, 74 – Бундаш, 90+3

ЛНЗ – Любомир – 3:0

Голи: Бобко, 40 (пен.), Лопирьонок, 48, Норенков, 53

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У першому матчі дня Вовчанськ мінімально здолав Вікторію. Долю матчу вирішив влучний удар наприкінці поєдинку. Коваленко отримав пас в район одинадцятиметрової позначки і з-під захисника пробив у дальній кут воріт. Голкіпер дещо із запізненням пірнув за м'ячем, але не зміг завадити голу.

Полтава каменя на камені не залишила від Кристала. "Містяни" забили по два м'ячі у кожному із таймів, дозволивши супернику оформити гол престижу на останній хвилині матчу.

Один з лідерів групи Б – Скорук – не без проблем здолав Яруд. Господарі вийшли вперед на початку матчу, продемонструвавши, як треба не вимикатися з боротьби до останньої секунди. Після навісу зі штрафного захисники кілька разів намагались винесли м'яч подалі, але томаківців боролись до останнього і в якийсь момент, здалось, що м'яч вже вийде за лінію воріт. Однак, представник Скорука видряпав сферу на самісінькій лінії, прострілив і Малиш зльоту влучив у стійку, від якої м'яч влетів у сітку. Ще до перерви Яруд зумів відігратись. Одразу по перерві маріупольці знесли Цибульського у штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Карнаух відбив удар Мішуренка, але першим на м'ячі опинився Боженар і добив круглого у сітку. Майже одразу Яруд залишився у меншості – Булгаков за непотрібний фол у центрі поля побачив перед собою другу жовту картку. А під кінець матчу арбітр вирівняв склади, вилучивши Веремєєва. На рахунок це жодним чином не вплинуло.

Таврія-Сімферополь ще до перерви забила у ворота Нікополя два сухих голи. Скоротити рахунок "містянам" вдалось лише за 10 хвилин до завершення матчу. Вже у доданий час арбіт вилучив гравця гостей і херсонці здобули чергові три очки.

Долю матчу між сусідами по турнірній таблиці – Буковинаю та Дніпром – вирішив єдиний гол, забитий на четвертій хвилині матчу. Палагнюк з меж штрафного майданчика несподівано для воротаря пробив у дальній кут. Кіпер черкащан спробував завадити гола і навіть зачепив м'яч рукою, але сфера опинилась у сітку.

Галицькі Карпати продовжили безпрограшну серію у матчі з Рубіконом. Вже на 5-й хвилині Сущак відгукнувся на навіс у кут воротарського майданчика і головою перекинув сферу через голкіпера. У наступній атаці Могіль у центрі поля відмахнувся від суперника і побачив перед собою червону картку. Наступного гола довелось чекати майже 70 хвилин, але воно того вартувало. Вичижанін отримав пас майже з центра поля і парашутом закинув м'яч за комірець голкіперу. На передостанній хвилині Лебедь зі штрафного поставив ефектну крапку у матчі.

Лівий берег, забивши по голу у кожному з таймів у ворота Мункача, лише у компенсований час дозволи собі пропустити. Кияни завдяки перемозі знову піднялись на першу сходинку групи А, випередивши Карпати, однак у львів'ян є два матчі у запасі.

Любомир на виїзді розгромно програв ЛНЗ. Черкасці забили у ворота найгіршої команди групи А з пенальті під кінець тайму. По перерві протягом 7 хвилин вони зняли всі питання щодо переможця.

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