Экс-хавбек "сине-желтых" Евгений Левченко убежден, что национальная команда по спортивному принципу должна бороться за право попадания на Мундиаль.

"Я считаю, что сборная должна играть матчи во время войны. Это то, в чем я на 100% уверен. Сборная должна переключаться и доказывать без каких-либо поблажек, чтобы нас не считали людьми, которые просто должны получить путевку в Катар.

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Все футболисты по этому поводу высказались, они хотят играть и по спортивному принципу завоевать путевку. Считаю, что это верная позиция.

Очень важно через футбольное сообщество доносить посыл, чтобы люди не закрывали глаза на то, что происходит в Украине. Футбол в стране был, есть и будет, но каким он будет – другой вопрос", – сказал Левченко в программе "Головна команда".

Напомним, первый спарринг сборная Украины проведет уже сегодня, 11 мая. Соперником подопечных Александра Петракова станет Боруссия М. Начало встречи в 21:45.

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