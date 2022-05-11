"Я вважаю, що збірна має грати матчі під час війни. Це те, у чому я на 100% упевнений. Збірна повинна перемикатися і доводити без будь-яких поблажок, щоб нас не вважали людьми, які просто мають отримати путівку в Катар.

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Всі футболісти щодо цього висловилися, вони хочуть грати та за спортивним принципом завоювати путівку. Вважаю, що це правильна позиція.

Дуже важливо через футбольну спільноту доносити посил, щоб люди не заплющували очі на те, що відбувається в Україні. Футбол у країні був, є і буде, але яким він буде – інше питання", – сказав Левченко у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, перший спаринг збірна України проведе вже сьогодні, 11 травня. Суперником підопічних Олександра Петракова стане Борусія М. Початок зустрічі о 21:45.

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