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Левченко покинул Мариуполь

14:44 42 Читати українською
Левченко покинул Мариуполь
Игорь Левченко / Фото из соцсетей

Голкипер Мариуполя Игорь Левченко покинул клуб.

Контракт Игоря Левченко с Мариуполем завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

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Игорь является воспитанником Олимпика, выступал за свой родной клуб, а также за запорожский Металлург и Зарю. В сезоне 2017/18 Левченко только раз выходил на поле в составе Мариуполя.

На своем сайте клуб поблагодарил голкипера за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов в карьере.

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