Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко убежден, что главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков не имеет права разбрасываться такими игроками, как Руслан Малиновский, и обязан сделать все возможное, чтобы вернуть звезду Аталанты в национальную команду.

"Давайте вынесем за скобки, что в этой ситуации тренер принимает решение. Я считаю, что современный тренер обязан коммуницировать, разговаривать и находить с игроками общий язык. Это главная задача любого менеджера.

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Менеджер – это больше, чем тренер. Для решения этого конфликта нужен именно менеджер – человек, который переступит через свое эго. Он должен вызвать Малиновского на разговор, позвонить ему и сказать: "Послушай, давай все выговорим, мы должны это проговорить".

Как бы там ни было, и что бы ни говорили, Малиновский является ведущим игроком в национальной команде. Разбрасываться игроками такого уровня – абсолютная халатность по отношению к сборной. И если тренер не звонит игроку в этой ситуации, то это неправильно. Тренер должен находить подход ко всем игрокам. Я уверен, Малиновский не говорил, что не хочет приезжать в сборную. Тогда тренер должен объяснить свое решение и позицию.

Для решения этого конфликта нужно две стороны, но Петраков должен предпринять первый шаг и найти общий язык с Малиновским. Этот конфликт легко можно решить, если Петраков позвонит Руслану. Надеюсь, что во благо нашей сборной, он предпримет этот шаг. Нельзя разбрасываться лучшими футболистами", – сказал Левченко в интервью FanDay.

Напомним, во время сентябрьского сбора между Петраковым и Малиновским случилось недопонимание, о чем рассказал сам тренер, и в итоге наставник отказался от услуг Руслана на матчи сборной Украины в октябре.

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