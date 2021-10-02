Екс-гравець збірної України Євген Левченко переконаний, що головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков не має права розкидатися такими гравцями, як Руслан Маліновський, і зобов'язаний зробити все можливе, аби повернути зірку Аталанти у національну команду.

"Давайте винесемо за дужки, що в цій ситуації тренер приймає рішення. Я вважаю, що сучасний тренер зобов'язаний комунікувати, розмовляти і знаходити з гравцями спільну мову. Це головне завдання будь-якого менеджера.

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Менеджер – це більше, ніж тренер. Для вирішення цього конфлікту потрібен саме менеджер – людина, яка переступить через своє его. Він повинен викликати Маліновського на розмову, зателефонувати йому і сказати: "Послухай, давай все виговоримо, ми повинні це проговорити".

Як би там не було, і що б не говорили, Маліновський є надважливим гравцем в національній команді. Розкидатися футболістами такого рівня – абсолютна недбалість по відношенню до збірної. І якщо тренер не дзвонить гравцеві у цій ситуації, то це неправильно. Тренер повинен знаходити підхід до всіх гравців. Я впевнений, Маліновський не говорив, що не хоче приїжджати в збірну. Тоді тренер повинен пояснити своє рішення і позицію.

Для вирішення цього конфлікту необхідні дві сторони, але Петраков повинен зробити перший крок і знайти спільну мову з Маліновським. Цей конфлікт легко можна вирішити, якщо Петраков зателефонує Руслану. Сподіваюсь, що на благо нашої збірної, він зробить цей крок. Не можна розкидатися найкращими футболістами", – сказав Левченко в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, під час вересневого збору між Петраковим та Маліновським трапилось непорозуміння, про що розповів сам тренер, і в підсумку наставник відмовився від послуг Руслана на матчі збірної України у жовтні.

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