"Мое отношение к Петракову? Не скажу, что ужасное или плохое. Однако мне не нравится, что многие вещи, которые нужно хранить внутри коллектива, лежат сейчас в плоскости прессы. Тренер не имеет права "убивать" своих футболистов в СМИ. Он может "матюжить" их в раздевалке, кричать на них, должен проводить собрания, лекции, но никогда тренер не имеет права выходить на публику и "обс*рать" своих подопечных.

"Сегодня оскорбили Караваева, а завтра другого игрока", – Суркис сравнил поведение Петракова и Шевченко

Такие высказывания, как "мы" и "они", а не просто "мы", играют ключевую роль для игроков. Тренер – такой же член команды, как и футболисты. Вот этот раздел, который является для меня совершенно непонятен.

Тренер должен стоять горой за своих футболистов. Мы во многих вещах критиковали Шевченко, но он не позволял себе публично критиковать своих игроков. Даже когда журналисты его критиковали, он всегда защищал своих футболистов. Это важный аспект для тренера, чтобы не потерять доверие своих подопечных", – цитирует Левченко FanDay.

Напомним, во время сентябрьского сбора между Петраковым и Малиновским случилось недоразумение, о чем рассказал сам тренер, и в итоге наставник отказался от услуг Русланf на матчи Украины в октябре.

"Это выстрел себе в ногу": Петракова критикуют за невызов Малиновского – настоящая цена скандала и кто следующая жертва