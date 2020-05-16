Левченко: Мне неинтересно жить в России или Украине – о людях здесь никто не думает

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о коррупции на постсоветском пространстве.

"То, что в Европе кажется простым, в России и Украине делается через пятую точку. О людях никто не думает, и меня это сильно расстраивает. Я объездил полмира – везде есть четкие, эффективные инструменты по защите прав граждан.

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А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта для тебя, если ты кому-то не заплатил или у тебя нет связей. И это начинается с самого низового уровня. Поэтому мне неинтересно жить в России или Украине. Раздражает отношение людей к своим правам. Многие считают, что у них нет голоса и принимают ситуацию такой, какая она есть. Это неправильный подход. Так вы никогда не победите коррупцию. Хотя есть масса примеров, когда эту проблему решали за очень короткий срок. Было бы у общества желание", – заявил Левченко в комментарии изданию Советский спорт.

Напомним, Левченко – воспитанник донецкого футбола, однако почти всю карьеру провел в Нидерландах, выступая за Витесс, Спарту, Гронингем и Виллем II. Бутсы на гвоздь повесил в 2012 году в австралийской Аделаиде. В активе Евгения 8 матчей за сборную Украины.

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