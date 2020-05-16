Левченко: Мені нецікаво жити в Росії чи Україні – про людей тут ніхто не думає

Колишній гравець збірної України Євген Левченко поділився думками щодо корупції на пострадянському просторі.

"Те, що в Європі здається простим, в Росії і Україні робиться через п'яту точку. Про людей ніхто не думає, і мене це сильно засмучує. Я об'їздив півсвіту – скрізь є чіткі, ефективні інструменти щодо захисту прав громадян.

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А у нас стукаєш у двері і розумієш, що вона наглухо закрита для тебе, якщо ти комусь не заплатив або у тебе немає зв'язків. І це починається з найнижчого рівня. Тому мені нецікаво жити в Росії чи Україні. Дратує ставлення людей до своїх прав. Багато хто вважає, що у них немає голосу і приймають ситуацію такою, яка вона є. Це неправильний підхід. Так ніколи не перемогти корупцію. Хоча є маса прикладів, коли цю проблему вирішували за дуже короткий термін. Було б у суспільства бажання", – заявив Левченко у коментарі виданню Советский спорт.

Нагадаємо, Левченко – вихованець донецького футболу, проте майже всю кар'єру провів у Нідерландах, виступаючи за Вітесс, Спарту, Гронінгем та Віллем ІІ. Бутси на цвях повісив у 2012 році в австралійській Аделаїді. В активі Євгена 8 матчів за збірну України.

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