Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на критику новой формы "сине-желтых" перед началом Евро-2020 со стороны России.

"Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине!" – написал в своем твиттере Левченко.

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Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на котором есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020. В России уже возмутились новым дизайном, поскольку он "выражает политическую позицию".

Сам чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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