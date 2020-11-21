В рамках 10-го тура Ла Лиги Эльче и Леванте не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 10-й тур

Леванте – Эльче – 1:1

Голы: Мелеро, 12 – Моренте, 64

Севилья – Сельта – начало в 19:30

Программу испанского уикенда открывал поединок Леванте – Эльче. Хозяева начали значительно активнее и уже на 12-й минуте открыли счет – Мелеро замкнул прострел с углового в штрафную от Кампаньи. После этого игроки Эльче немного выровняли игру и создали несколько опасных моментов, но до перерыва сравнять не удалось.

Реал не собирается продавать Варана в Манчестер Юнайтед – категоричная позиция Зидана

На 64-й минуте Тете Моренте освободился от опеки защитников, молниеносно ворвался в штрафную и замкнул навес со штрафного удара – 1:1. До конца матча обе команды пытались вырваться вперед, но забить не удалось ни одной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ