В рамках 10-го туру Ла Ліги Ельче та Леванте не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 10-й тур

Леванте – Ельче – 1:1

Голи: Мелеро, 12 – Моренте, 64

Севілья – Сельта – початок о 19:30

Програму іспанського вікенду відкривав поєдинок Леванте – Ельче. Господарі розпочали значно активніше і вже на 12-й хвилині відкрили рахунок – Мелеро замкнув простріл з кутового у штрафний майданчик від Кампаньї. Після цього гравці Ельче трохи вирівняли гру і створили кілька небезпечних моментів, але до перерви зрівняти не вдалось.

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На 64-й хвилині Тете Моренте звільнився від опіки захисників, блискавично увірвався у карний майданчик і замкнув навіс з штрафного удару – 1:1. До кінця матчу обидві команди намагались вирватись уперед, але забити не вдалось жодній. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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