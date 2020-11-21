Реал не собирается продавать Варана в Манчестер Юнайтед – категоричная позиция Зидана
Наставник мадридцев Зинедин Зидан не планирует расставаться со своим соотечественником, интерес к которому проявляет Манчестер Юнайтед.
"Варан – неотъемлемая часть Реала. Нам очень повезло, что в свое время он оказался именно в Мадриде. У него прекрасная карьера, он многого достиг в составе Реала.
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Нет никаких шансов, что мы его продадим. Это не входит в наши планы. Мы не можем запретить людям говорить об этом, но наша позиция по Варану категоричная. Это мое личное мнение, а также позиция клуба", – цитирует Зидана Goal.com.
Заметим, контракт Варана с Реалом рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 27-летний француз провел 10 матчей во всех турнирах.
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