Леванте в гостях переиграл Леганес: 8-й тур Примеры, матчи субботы

В воскресенье в рамках 8-го тура Примеры Леванте не без проблем одолел Леганес. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 8-й тур

Леганес – Леванте – 1:2

Голы: Брейтвейт, 76 – Рожер, 45 (пен), Кампанья, 49

Валенсия – Алавес – начало матча в 19:30

Осасуна – Вильярреал – начало матча в 22:00

В рамках 8-го тура испанской Примеры Леганес дома принимал Леванте. Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев, однако именно гостям удалось отличиться первыми. На 45-й минуте Сиовас нарушил правила в собственной штрафной, арбитр указал на точку, а Сальвадор Рожер уверенно реализовал пенальти – 0:1. После перерыва Кампанья фантастическим ударом со штрафного на правом фланге попал прямо в девятку, тем самым застав врасплох голкипера, который совсем не ожидал удара с такой дистанции и позиции. На 76-й хозяева сумели один мяч отквитать – свежий Брейтвейт легко обогнал защитника после заброса из глубины и парашютом перекинул голкипера. Через несколько минут он же мог сравнять счет с пенальти, но голкипер спас для гостей 3 очка в матче – 1:2 в пользу Леванте в итоге.

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