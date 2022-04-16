Чемпионат Испании 2021/22, 32-й тур

Эльче – Мальорка – 3:0

Голы: Мохика, 42, Бигас, 58, Ли Кан Ин, 81 (автогол)

Алавес – Райо Вальекано – начало в 17:15

Валенсия – Осасуна – начало в 19:30

Хетафе – Вильяреал – начало в 22:00

Мальорка после сенсационной победы над Атлетико в предыдущем туре покинула зону вылета, однако отрыв составил всего одно очко. Именно поэтому балеарцам необходимо было переиграть Эльче на его поле – впрочем, открыть победную серию им было не суждено. Команда в достаточно равной встрече продемонстрировала ужасную реализацию и еще хуже сыграла в обороне.

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Хозяева открыли счет на 42-й минуте благодаря очень точному выстрелу Мохики с левого угла штрафной под дальнюю штангу. Удвоить преимущество Эльче удалось на 58-й минуте вследствие подачи Фиделя со стандарта и замыкания в исполнении Бигаса. На 81-й же гости добили сами себя автоголом Ли Кан Ина. 3:0. Эльче отмечает разгром.

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