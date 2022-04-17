Гранада в рамках 32-го туру іспанської Прімери зазнала нищівної поразки від Леванте у рідних стінах (1:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 32-й тур

Гранада – Леванте – 1:4

Голи: Кольядо, 90+3 – Гомес, 17, Моралес, 56, Мальса, 77, Сольдадо, 90+5

Атлетіко – Еспаньйол – початок о 17:15

Атлетік – Сельта – початок о 17:15

Програму дня в Іспанії відкривала надзвичайно важлива зустріч – Гранада приймала Леванте. Господарі тримались всього в одному очку від зони вильоту, в той час як гості у випадку перемоги серйозно покращили б свої шанси на виживання. "Жаби" могли піднятись з останньої позиції й наблизитись до рятівної 17-ї сходинки на дистанцію в 4 залікових бали. Леванте тиждень тому ледве не розбив Барселону, а Гранада дала феєричний бій Севільї, тож всі очікували на круте протистояння.

Здичавілі одноклубники українців увісьмох лупцювали самотнього голкіпера – екс-тренер Луніна героїчно кинувся рятувати

Поєдинок дійсно виявився яскравим. Моментів виникало багато, але щастило тільки левантійцям. Вже на 17-й хвилині вони відкрили рахунок завдяки ефектному прориву Моралеса з пасом під удар в порожні ворота (його завдав Дані Гомес). На старті другого тайму Гранада привезла собі пенальті й залишилась у меншості (Морелес реалізував 11-метровий), а на 77-й Мальса добив господарів, завершивши контратаку з виходом 2-в-1 – 0:3.

Андалусійці відквитали один гол у компенсований час завдяки класному удару Кольядо під ближню стійку, але вже на 90+5-й Сольдадо забив четвертий м'яч у ворота Гранади. Він же став останнім у зустрічі. Леванте святкує розгром!

Вільяреал втримав перемогу над Хетафе, Осасуна здолала Валенсію, Райо Вальєкано не виграв у 13-му матчі Ла Ліги поспіль