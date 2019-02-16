Леванте на виїзді розтрощив Сельту: 24 тур Ла Ліги, матчі суботи

В матчі 24 туру Ла Ліги Леванте в більшості розгромив Сельту. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 24 тур

Сельта – Леванте – 1:4https://twitter.11/Ghedin1878/status/1096762975032086528

Голи: Мендес, 88, (пен)https – wtter.com/Ghedin1878/status/1096762975F03208652 Моралес, 20, 62, Коке, 40, Майораль, 89

Вилучення: Будебуз, 49

Райо Вальєкано – Атлетіко – початок матчу о 17:15

Реал Сосьєдад – Леганес – початок матчу о 19:30

Леванте на виїзді знищив Сельту. В першому таймі Моралес та Коке зробили перевагу гостей переконливою, а по перерві Будебуз ще й залишив Сельту в меншості. Моралес оформив дубль в середині другої половини, а в кінці матчу команди обмінялись голами, на забитий м'яч Мендеса з пенальті результативно відповів Майораль.

Завдяки цій перемозі Леванте набрав 30 очок та залишився в середині турнірної таблиці, Сельта з 24 пунктами розташувалась поблизу зони вильоту.