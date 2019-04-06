Лєвандовскі забив 200-й гол у Бундеслізі – швидше за нього стільки наколотив лише легендарний Мюллер

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі відзначився голом в поєдинку 28-го туру Бундесліги проти Борусії Д. Цей м'яч став для нього вже 200-м в чемпіонаті Німеччини.

На 17-й хвилині матчу лідерів Бундесліги Баварія – Борусія Д Роберт Лєвандовскі відзначився голом. Це взяття воріт стало для поляка вже 200-м в чемпіонаті Німеччини.

Для цього 30-річному форварду знадобилось 284 поєдинки. За цим показником Лєвандовскі поступається лише легендарному Герду Мюллєру, який забив стільки у 234-х матчах, повідомляє Opta.

"Я – Мюллер, бомбардир із Ньордлінгена".

Крім того, Лєвандовскі став першим легіонером в історії Бундесліги, який досягнув такого показника. Форвард забивав свої голи у складі двох команд – Борусії Д та Баварії.