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Лєвандовскі забив 200-й гол у Бундеслізі – швидше за нього стільки наколотив лише легендарний Мюллер

20:56 297 Читать на русском
Лєвандовскі забив 200-й гол у Бундеслізі – швидше за нього стільки наколотив лише легендарний Мюллер
Роберт Лєвандовскі

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі відзначився голом в поєдинку 28-го туру Бундесліги проти Борусії Д. Цей м'яч став для нього вже 200-м в чемпіонаті Німеччини.

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі

На 17-й хвилині матчу лідерів Бундесліги Баварія – Борусія Д Роберт Лєвандовскі відзначився голом. Це взяття воріт стало для поляка вже 200-м в чемпіонаті Німеччини.

Для цього 30-річному форварду знадобилось 284 поєдинки. За цим показником Лєвандовскі поступається лише легендарному Герду Мюллєру, який забив стільки у 234-х матчах, повідомляє Opta.

"Я – Мюллер, бомбардир із Ньордлінгена".

Крім того, Лєвандовскі став першим легіонером в історії Бундесліги, який досягнув такого показника. Форвард забивав свої голи у складі двох команд – Борусії Д та Баварії.

Теги
Баварія Баварія Баварія - Борусія Дортмунд Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Німеччина Герд Мюллер
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