Польша деклассировала Сан-Марино в рамках квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Группа І

Сан-Марино – Польша – 1:7

Голы: Нанни, 48 – Левандовски, 5, 21, Свидерски, 16, Линетти, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4

Польша без особых проблем разобралась с главным аутсайдером группы и сохранила за собой вторую строчку в таблице.

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Следует отметить Роберта Левандовски, который сыграл только первый тайм, оформил дубль и уступил место Адаму Буксе, который записал в свой актив хет-трик. Что касается Левандовски, то он вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных – 72 гола.

Поляк опередил Мирослава Клозе, у которого 71 забитый мяч за Германию. Третье и второе места занимают два венгра: Шандор Кочиш (75) и Ференц Пушкаш (84). Лидером с большим отрывом остается португалец Криштиану Роналду (111).