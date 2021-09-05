Группа І

Албания – Венгрия – 1:0

Гол: Броя, 87

Англия – Андорра – 4:0

Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72 (п), Сака, 85

Сан-Марино – Польша – начало матча в 21:45

Группа J

Исландия – Севернаяа Македония – 2:2

Голы: Бьярнассон, 78, Гудйонсен, 84 – Велковски, 12, Алиоски, 54

Германия – Армения – начало матча в 21:45

Румыния – Лихтенштейн – начало матча в 21:45

Сборная Англии впервые сыграла на Уэмбли после поражения в финале Евро-2020. С учётом статуса соперника, Гарет Саутгейт прибег к экспериментам. В частности Трент Александр-Арнольд сыграл в полузащите, а в старте вышло много молодежи. Андорра вышла на поле с намерением исключительно отбиваться – за первый тайм гости суммарно выполнили только 13 передач. Для сравнения, сразу у девяти полевых игроков "Трех львов" было больше.

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Долгое время единственным голом оставался мяч Джесси Лингарда, забитый на старте поединка. Хавбек Манчестер Юнайтед до сегодняшнего вечера не отличался в матчах за сборную 1022 дня – с ноября 2018 года, когда "пострадала" Хорватия. Стоит заметить, что Лингард отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, который недавно перешел в МЮ.

Jesse Lingard hit that pic.twitter.com/ALcJoRuBdr — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021

После часа игры Саутгейт устал ждать второй гол, потому выпустил трио лидеров – Грилиша, Маунта и Кейна. Очень быстро это дало результат. Хавбек Челси заработал пенальти, а форвард Тоттенхэма убедительно его реализовал. Вскоре Лингард оформил дубль, классно пробив с линии штрафной. Точку поставил Букайо Сака, замкнув подачу после розыгрыша углового.

Албания в конце игры вырвала победу над Венгрией благодаря голу Броя. "Орлы" сразу поднялись на второе место группы, которую со стопроцентными показателями возглавляет Англия.

Северная Македония довольно быстро оправдала статус фаворита матча с Исландией, открыв счет уже на 12-й минуте. На старте второго тайма Алиоски удвоил преимущество македонцев, забив свой десятый гол за сборную. Очевидно, это расслабило команду, которая умудрилась упустить победу. Заметим, что спасительный гол за Исландию забил Андри Гудйонсен. Это лишь второй матч за национальную команду для сына Эйдура Гудйонсена – бывшего форварда Барселоны, который выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов в 2009 году.