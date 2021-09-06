Польща декласувала Сан-Маріно в рамках кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Група І

Сан-Маріно – Польща – 1:7

Голи: Нанні, 48 – Лєвандовскі, 5, 21, Свідерскі, 16, Лінетті, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4

Польща без особливих проблем розібралася з головним аутсайдером групи і зберегла за собою другу сходинку в таблиці.

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Слід відзначити Роберта Лєвандовскі, який відіграв лише перший тайм, оформив дубль та поступився місцем Адаму Буксі, який записав у свій актив хет-трик. Щодо Лєвандовскі, то він вийшов на четверте місце у списку найкращих бомбардирів європейських збірних – 72 голи.

Поляк випередив Мірослава Клозе, у якого 71 забитий м'яч за Німеччину. Третє і друге місця посідають два угорці: Шандор Кочіш (75) і Ференц Пушкаш (84). Лідером з великим відривом залишається португалець Кріштіану Роналду (111).