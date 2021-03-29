Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски в ближайшее время не поможет своим командам на футбольном поле.

Форвард не смог доиграть поединок 2-го тура отбора на ЧМ-2022 против Андорры (3:0), в котором оформил дубль. Как оказалось, замена Левандовски на 63-й минуте встречи была вынужденной. Роберт травмировал колено.

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Сегодня, 29 марта, поляку сделали МРТ, которая раскрыла детали повреждения. У Левандовски травма боковой связки правого колена. "Это исключает участие капитана национальной сборной в матче против Англии. Такое решение единственно правильное, учитывая предстоящий турнир Евро-2020", – говорится в заявлении пресс-службы сборной Польши.

Отмечается, что лечение такого типа травм обычно длится от пяти до десяти дней. Роберт вернется в расположение Баварии, где будет проходить дальнейшую реабилитацию. Таким образом, Левандовски рискует пропустить не только игру с Англией (31 марта), но и два важных поединка на клубном уровне. 3 апреля мюнхенцы сыграют с РБ Лейпциг в Бундеслиге, а 7 числа примут ПСЖ в рамках четвертьфинала ЛЧ.

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