Форвард не зміг дограти поєдинок 2-го туру відбору на ЧС-2022 проти Андорри (3:0), у якому оформив дубль. Як виявилося, заміна Лєвандовскі на 63-й хвилині зустрічі була вимушеною. Роберт травмував коліно.

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Сьогодні, 29 березня, поляку зробили МРТ, яка розкрила деталі ушкодження. У Лєвандовскі травма бокової зв'язки правого коліна. "Це виключає участь капітана національної збірної у матчі проти Англії. Таке рішення єдино правильне, враховуючи майбутній турнір Євро-2020", – йдеться у заяві прес-служби збірної Польщі.

Зазначається, що лікування такого типу травм зазвичай триває від п'яти до десяти днів. Роберт повернеться у розташування Баварії, де буде проходити подальшу реабілітацію. Таким чином, Лєвандовскі ризикує пропустити не лише гру з Англією (31 березня), а й два важливих поєдинки на клубному рівні. 3 квітня мюнхенці зіграють з РБ Лейпциг у Бундеслізі, а 7 числа приймуть ПСЖ в рамках чвертьфіналу ЛЧ.

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