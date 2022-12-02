Нападающий сборной Польши признался, что сказал Лионелю Месси после финального свистка в поединке ЧМ-2022, по итогам которого обе команды вышли в плей-офф.

В конце игры главные звезды Аргентины и Польши стали участниками резонансного эпизода. Сначала Левандовски сфолил против Месси и пытался извиниться, однако Лео умышленно отвернулся в другую сторону. После игры нападающие все же пообщались, прикрыв рты от объективов телекамер.

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Месси отказывался комментировать содержание диалога, заявив, что это должно остаться на поле. Левандовски спустя сутки после игры все же рассказал, о чем говорили бывшая и нынешняя звезды Барселоны.

"Мы немного пообщались. Это было весело. Я сказал Месси, что сегодня он играл на оборону куда больше обычного, но иногда это именно то, что нужно команде.

Вообще, матч против Аргентины был очень странным. Я играл в основном в центре поля, помогая защищаться. Это было необычно, однако я должен помочь команде. Кроме того, игрокам Польши нужно было действовать осторожно, ведь на тот момент судьбу путевки в плей-офф решали желтые карточки. Было тяжело, но впервые за 36 лет Польша вышла в плей-офф чемпионата мира. Это большой успех", – цитирует Левандовски Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Польша сыграет против Франции, а Аргентина померяется силами с Австралией.

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