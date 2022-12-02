Нападник збірної Польщі зізнався, що сказав Ліонелю Мессі після фінального свистка у поєдинку ЧС-2022, за підсумками якого обидві команди вийшли у плей-офф.

Наприкінці гри головні зірки Аргентини та Польщі стали учасниками резонансного епізоду. Спершу Лєвандовскі сфолив проти Мессі і намагався перепросити, однак Лео навмисне відвернувся в інший бік. Після гри нападники все ж поспілкувалися, прикривши роти від об'єктивів телекамер.

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Мессі відмовлявся коментувати зміст діалогу, заявивши, що це має залишитися на полі. Лєвандовскі через добу після гри все ж розповів, про що говорили колишня та нинішня зірки Барселони.

"Ми трохи поспілкувалися. Це було весело. Я сказав Мессі, що сьогодні він грав на оборону куди більше, ніж зазвичай, але інколи це саме те, що потрібно команді.

Взагалі, матч проти Аргентини був дуже дивним. Я грав переважно у центрі поля, допомагаючи захищатися. Це було незвично, проте я мав допомогти команді. Крім того, гравцям Польщі потрібно було діяти обережно, адже на той момент долю путівки в плей-офф вирішували жовті картки. Було важко, але вперше за 36 років Польща вийшла у плей-офф чемпіонату світу. Це великий успіх", – цитує Лєвандовскі Mundo Deportivo з посиланням на Bild.

У 1/8 фіналу ЧС-2022 Польща зіграє проти Франції, а Аргентина поміряється силами з Австралією.

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