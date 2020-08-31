Нападающий Баварии Роберт Левандовски в свои 32 совсем не спешит вешать бутсы на гвоздь.

"Действующий контракт с Баварией до 2023 года точно не будет моим последним. Завершить карьеру в Баварии, конечно, можно, но у меня еще так много лет.

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Я не думаю о конце своей карьеры, еще рано идти. Мне не кажется, что мне 32 года. Я чувствую себя лучше, чем в 26 лет. В последние годы я очень тяжело работал, чтобы достичь своего оптимального уровня. Как долго я еще смогу играть? Возможно, лет восемь", – приводит слова Левандовски Goal.

Добавим, что в сезоне 2019/20 поляк провел 47 матчей, в которых отметился 55 голами и 10 ассистами.

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