Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі у свої 32 зовсім не поспішає вішати бутси на цвях.

"Чинний контракт з Баварією до 2023 року точно не буде моїм останнім. Завершити кар'єру в Баварії, звичайно, можна, але у мене ще так багато років.

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Я не думаю про кінець своєї кар'єри, ще зарано йти. Мені не здається, що мені 32 роки. Я почуваюся краще, ніж в 26 років. В останні роки я дуже важко працював, щоб досягти свого оптимального рівня. Як довго я ще зможу грати? Можливо, років вісім", – наводить слова Лєвандовскі Goal.

Додамо, що в сезоні 2019/20 поляк провів 47 матчів, в яких відзначився 55 голами і 10 асистами.

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