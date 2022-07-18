Форвард сегодня ночью прибыл в Майами. Барселона находится в США в рамках предсезонного турне. Левандовски застал своих новых одноклубников за обедом, те охотно прервали трапезу, чтобы поздороваться с поляком.

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"Рад присоединиться к Барселоне. Было легко принять решение о переходе. Последние дни были очень длинными. Мне нравится завоевывать титулы, и сейчас начинается новая глава в моей жизни, новые вызовы впереди. Я всегда хотел поиграть в Испании за топ-клуб. Я разговаривал из Хави и знаю его идеи. Он был отличным игроком, и у него большое будущее как у тренера. Я хочу быть частью этого", – сказал Левандовски.

Напомним, оба клуба уже подтвердили договоренность о переходе 33-летнего нападающего. Роберт подпишет контракт с Барселоной на 4 сезона и будет зарабатывать больше, чем в Баварии.

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