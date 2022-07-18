Форвард сьогодні вночі прибув до Маямі. Барселона перебуває в США в рамках передсезонного турне. Лєвандовскі застав своїх нових одноклубників за обідом, ті залюбки перервали трапезу, аби привітатися з поляком.

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"Радий приєднатися до Барселони. Було легко ухвалити рішення про перехід. Останні дні були дуже довгими. Мені подобається завойовувати титули, і зараз починається новий розділ у моєму житті, нові виклики попереду. Я завжди хотів пограти в Іспанії за топ-клуб. Я розмовляв з Хаві та знаю його ідеї. Він був чудовим гравцем, і у нього велике майбутнє як у тренера. Я хочу бути частиною цього", – сказав Лєвандовскі.

Нагадаємо, обидва клуби вже підтвердили домовленість про перехід 33-річного нападника. Роберт підпише контракт з Барселоною на 4 сезони і зароблятиме більше, ніж у Баварії.

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