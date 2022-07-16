Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски перед переходом в Барселону сказал прощальные слова фанатам и игрокам клуба.

"Я вернусь и попрощаюсь со всеми сотрудниками. У меня не было времени на подготовку. Эти 8 лет были особенными для меня, их не забуду. Я отлично провел время в Мюнхене.

После сборов (с Барселоной – прим.) я приеду снова и попрощаюсь должным образом. Сегодня же сказал "прощайте" игрокам на футбольном поле", – резюмировал Роберт.

Напомним, вскоре Левандовски присоединится к каталонцам. Немецкий гранд заработает на его продаже более 45 миллионов евро.

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