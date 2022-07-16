Форвард мюнхенців Роберт Лєвандовскі перед переходом у Барселону сказав прощальні слова фанатам та гравцям клубу.

"Я повернусь і попрощаюсь зі всіма співробітниками. У мене не було часу на підготовку. Ці 8 років були особливими для мене, їх не забуду. Я чудово провів час у Мюнхені.

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Після зборів (з Барселоною – прим.) я приїду знову і попрощаюсь належним чином. Сьогодні ж сказав "прощавайте" гравцям на футбольному полі", – резюмував Роберт.

Нагадаємо, незабаром Лєвандовскі приєднається до каталонців. Німецький гранд заробить на його продажі понад 45 мільйонів євро.

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