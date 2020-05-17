Левандовски пятый сезон подряд покорил гроссмейстерскую отметку забитых мячей – он может побить свой рекорд

Форвард Баварии Роберт Левандовски отметился голом в первом же матче после возобновления сезона.

Поляк четко реализовал пенальти на 40 минуте поединка против берлинского Униона.

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Этот гол стал для Левандовски 40-м во всех турнирах сезона 2019/20, сообщает Squawka. Бомбардир Баварии достигает таких результатов уже пять кампаний подряд и имеет все шансы побить собственный рекорд – 43 забитых мячей в сезоне 2016/17.

Добавим, что Левандовски с 26 голами сейчас возглавляет бомбардирские гонки Бундеслиги. У Тимо Вернера из РБ Лейпциг на пять точных ударов меньше.

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