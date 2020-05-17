Лєвандовскі п'ятий сезон поспіль підкорив гросмейстерську позначку забитих м'ячів – він може побити свій рекорд

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі відзначився голом у першому ж матчі після відновлення сезону.

Поляк чітко реалізував пенальті на 40 хвилині поєдинку проти берлінського Уніона.

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Цей гол став для Лєвандовскі 40-им у всіх турнірах сезону 2019/20, інформує Squawka. Бомбардир Баварії досягає таких результатів вже п'ять кампаній поспіль і має всі шанси побити власний рекорд – 43 забиті м'ячі в сезоні 2016/17.

Додамо, що Лєвандовскі з 26 голами наразі очолює бомбардирські перегони Бундесліги. У Тімо Вернера з РБ Лейпциг на п'ять точних ударів менше.

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