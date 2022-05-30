Форвард сборной Польши Роберт Левандовски заявил о желании сменить клубную прописку. В Баварии он больше себя не видит.

"Моя история с мюнхенцами подошла к концу. После того, что произошло в последние месяцы, я не представляю себе дальнейшего хорошего сотрудничества.

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Я понимаю, что трансфер будет лучшим решением для обеих сторон, верю, что Бавария не задержит меня только потому, что может это сделать. Что-то большее на эту тему можно будет сказать после сбора сборной Польши", – резюмировал Роберт.

Напомним, у нападающего еще год контракта с "ротен", однако его длительное время связывают с Барселоной. Накануне он впервые сам заговорил о переезде в Испанию.

Левандовски одевает футболку Баварии уже 8 лет. За это время он выиграл более 20 трофеев и провел 374 матча, демонстрируя монструозную результативность: 344 гола и 72 результативные передачи.

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