Полузащитник Корентен Толиссо попробует свои силы в новом клубе. Мюнхенцы сообщили о его уходе.

27-летний француз станет свободным агентом в конце июня, сообщает пресс- служба Баварии . Стороны не будут продлевать контракт.

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Толиссо является воспитанником Лиона, из которого и перебрался в Мюнхен в 2017 году за 40 миллионов евро. Оправдать все ожидания Корентен не сумел, поэтому в последние сезоны был игроком ротации. В общем он провел 118 матчей в красной футболке и выиграл 14 трофеев (в частности раз Лигу чемпионов и 5 чемпионств Бундеслиги).

Полузащитник тепло обратился к "ротен" на прощание: "Новая страница перевернута... Большое спасибо за эти 5 прекрасных лет, которые подарили мне немало на спортивном и личном уровнях! Желаю Баварии всего наилучшего".

Заметим, еще зимой этого года пресса сообщала об интересе Толиссо со стороны мадридского Реала.

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