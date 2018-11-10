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Левандовски неожиданно назвал Боруссию Д фаворитом в матче с Баварией

17:55 12 Читати українською
Левандовски неожиданно назвал Боруссию Д фаворитом в матче с Баварией
Левандовски показывает, кто фаворит в поединке / Фото ФК Бавария

Нападающий Баварии Роберт Левандовски не считает свою команду фаворитом в матче против дортмундской Боруссии.

"В данный момент Дортмунд, наверное, фаворит.

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В Лиге чемпионов мы сделали первый важный шаг, теперь против Боруссии должны сделать второй", – цитирует Роберта официальный сайт Баварии.

Стоит отметить, до перехода в мюнхенский клуб Левандовски выступал именно в Боруссии Д.

Центральный поединок 11-го тура Бундеслиги Боруссия Д – Бавария состоится сегодня, 10 октября, начало в 19:30.

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Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
до матча
1
час
:
16
мин
Бавария
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Германия Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Бавария
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