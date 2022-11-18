Андрей Шевченко направил капитану "Кадры" повязку в красках украинского флага. Сразу возникли надежды, что Левандовски будет надевать этот подарок на матчи, как это раньше делал в составе Баварии. Впрочем, на этот раз все останется на уровне символизма дружбы Украины и Польши.

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"Повязка от Андрея Шевченко действительно прибыла к нам в Катаре. Впрочем, нет никаких причин оставлять ее при выходе на поле", – приводит слова Левандовски Meczyki.

Напомним, Польша попала в группу С к Мексике, Аргентине и Саудовской Аравии. "Кадра" начнет свой путь 22 ноября матчем против мексиканцев.

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