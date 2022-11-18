Андрій Шевченко надіслав капітану "Кадри" пов'язку у барвах українського прапору. Відразу виникли сподівання, що Лєвандовскі одягатиме цей подарнуок на матчі, як це раніше робив у складі Баварії. Втім, цього разу усе залишиться суто на рівні символізму дружби України та Польщі.

Шевченко подарував Лєвандовскі капітанську пов'язку в кольорах прапору України – легенда має одне прохання

"Пов'язка від Андрія Шевченка справді прибула з нами у Катар. Втім, немає жодних причин залишати її під час виходу на поле", – наводить слова Лєвандовскі Meczyki.

Нагадаємо, Польща потрапила в групу С до Мексики, Аргентини та Саудівської Аравії. "Кадра" розпочне свій шлях 22 листопада матчем проти мексиканців.

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