Тренер сборной Германии Йоахим Лев не скрывал разочарования от ничьей в матче против Турции (3:3). Через три дня придется играть против Украины в Лиге наций.

"Результат нас раздражает. Мы снова теряем победу, как было в сентябре. Это довольно неприятно. Меня не интересует усталость, мы просто потеряли контроль над игрой. Есть много вопросов, которые нужно решить перед матчем с Украиной. Там будет совсем другая команда, но могу заверить, что все мотивированы. Мы точно хотим победить в Украине, и я думаю, что мы можем это сделать.

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Пока не могу сказать, кто полетит со мной в Украину. Придется поговорить с Тимо Вернером, также есть проблемы у Тони Крооса. Серж Гнабри вроде чувствует себя лучше. Понятно, что мы поедем в Украину с 20 или 21 полевыми игроками и тремя вратарями. Решим завтра. Слышал, что в Украине обнаружили зараженных игроков. Мы можем делать только то, что делаем – строго придерживаемся инструкций, находимся в изоляции", – приводит слова Лева журналист Маркус Барк.

Напомним, матч Украина – Германия состоится 10 октября. Команда Шевченко имеет 3 пункта после 2 туров, а Бундесманшафт может похвастаться лишь двумя ничьими.

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