Тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не приховував розчарування від нічиєї у матчі проти Туреччини (3:3). Через три дні доведеться грати проти України в Лізі націй.

"Результат нас дратує. Ми знову втрачаємо перемогу, як було у вересні. Це доволі неприємно. Мене не цікавить втома, ми просто втратили контроль над грою. Є чимало питань, які потрібно вирішити перед матчем з Україною. Там буде зовсім інша команда, але можу запевнити, що всі мотивовані. Ми точно хочемо перемогти в Україні, і я думаю, що ми можемо це зробити.

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Поки не можу сказати, хто полетить зі мною в Україну. Доведеться поговорити з Тімо Вернером, також є проблеми у Тоні Крооса. Серж Гнабрі ніби почувається краще. Зрозуміло, що ми поїдемо в Україну з 20 або 21 польовими гравцями та трьома воротарями. Вирішимо завтра. Чув, що в України виявили заражених гравців. Ми можемо робити лише те, що робимо – суворо дотримуємось інструкцій, перебуваємо в ізоляції", – наводить слова Льова журналіст Маркус Барк.

Нагадаємо, матч Україна – Німеччина відбудеться 10 жовтня. Команда Шевченка має 3 пункти після 2 турів, а Бундесманшафт може похвалитися лише двома нічиїми.

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