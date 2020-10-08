Германия провела спарринг с Турцией в Кельне. Йоахим Лев в этом матче решил проверить ближайший резерв. Футболистов Баварии и РБ Лейпциг, а также Тони Крооса поберегли на игры с Украиной и Швейцарией. Они присоединятся к команде уже после товарищеской встречи.

Бундестим на игру в роли капитана вывел любимец главного тренера Юлиан Дракслер. В атаке ему помогали Кай Хаверц и Юлиан Брандт. А на острие вышел новичок Бенфики Лука Вальдшмидт. У немцев дебютировал за главную команду страны Флориан Нойхаус, который вскоре в составе гладбахской Боруссии сыграет против Шахтера в Лиге чемпионов. Дебютант вышел на позиции "шестерки" – перед тройкой центрбеков.

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Турция активно начала встречу и выглядела очень нацеленной на чужие ворота. Немцы забили быстрый гол, но его отменили из-за положения вне игры – Вальдшмидт попал в голкипера, а Дракслер добивал из офсайда. Однако эта атака была скорее исключением, ведь хозяева редко добирались до чужих ворот. Не хватало взаимопонимания. Зато соперник перекусывал передачи, организовано оборонялся и выбегал в быстрые контратаки.

Турки выходили из обороны длинными передачами на ход быстрым крыльям. Больше всего страдал левый фланг обороны Бундестим. Языджи должен был забивать после прострела Кылынча, однако пробил над перекладиной. Еще один удар Языджи парировал Лено. У Германии были проблемы с переходом из атаки в оборону – подопечные Йоахима Лева не успевали и дарили гостям острые стандарты. Один из таких привел к мощному удару Караджи (заблокировал Джан).

Бундестим мало что создавала. Дальний удар Нойхауса и неточная попытка Шульца. Уже ближе к перерыву немцы начали строить хорошие комбинации. Хаверц и Дракслер передачами в касание организовали классный момент для Брандта, однако с его ударом справился голкипер. Гюнок еще успел спасти Турцию после удара Вальдшмидта, но под занавес первого тайма все же пропустил. Хаверц на контратаке одним пасом отрезал всю оборону турок, а Дракслер мастерски реализовал выход один на один.

Во втором тайме пошла более активная игра. Турции уже не хватало концентрации, чтобы останавливать атаки хозяев, но впереди ребята Шенола Гюнеша стали лучше использовать свои шансы. Воспользовавшись дырой в опорной зоне Бундестим, роскошный гол забил Туфан – свободно принял мяч, развернулся и закрутил в дальнюю "девятку". Гости давно заслужили это взятие ворот. А вскоре они вообще могли выйти вперед, если бы Лено не потянул удар Ундера.

Германия попыталась компенсировать провалы в обороне активностью у чужих ворот. Отличная комбинация через центр с участием Джана, Вальдшмидта, Нойхауса и Хаверца стала результативной. Лука сыграл пяткой, тонкая стеночка от Кая, а Флориан расстрелял голкипера. Прекрасный дебют для полузащитника Боруссии М. Казалось бы...

Через 10 минут акценты немного сместились. Нойхаус потерял мяч перед своими воротами и позволил Карадже беспрепятственно поразить ворота Лено. Правда, турок должен разделить овации за этот гол с арбитром, ведь он явно нарушал правила против Флориана.

Германия забила и третий гол. Сработала одна из замен Лева. Гозенс, выйдя со скамейки запасных, протащил мяч по левому флангу и прострелил в штрафную площадь. Турецкая оборона скинула прямо на Вальдшмидта, а тот обработал мяч и мощно выстрелил по воротам. Голкипер был бессилен. Впрочем, гости в третий раз отыгрались! Первый удар Карамана взяла на себя перекладина, но в компенсированное время нападающий, которому приписывали интерес от Динамо, все же вырвал для турок ничью.

Германия не победила в товарищеском матче и едет в Киев с испорченным настроением. 10 октября Бундестим встретится со сборной Украины. Там будет более солидный состав, а сегодня некоторые резервисты воспользовались шансом от главного тренера.

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