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Лев выделил одного игрока по итогам уверенной победы над сборной Северной Ирландии

07:30 111 Читати українською
Лев выделил одного игрока по итогам уверенной победы над сборной Северной Ирландии
Йоахим Лев / Reuters

Главный тренер Сборной Германии оценил действия своих подопечных в матче отбора Евро-2020 против Северной Ирландии.

 
Марсель Хальстенберг 48’
Серж Гнабри 90+2’
48’ Марсель Хальстенберг
90+2’ Серж Гнабри

"Серж Гнабри – действительно замечательный игрок. Не только из-за гола он стал для нас важным исполнителем. Он всегда играет на чрезвычайно высоком уровне.

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Сегодня мы были под давлением, мы вынуждены были победить. Мы не очень хорошо вошли в игру. Северные ирландцы были смелыми и хорошо атаковали нас. Мы обсудили несколько вещей в перерыве, во втором тайме стало лучше.

У нас было больше скорости, и гол принес спокойствие. Он пришел в нужное время. Мы должны были забить второй гол раньше. Сейчас команда находится в фазе ознакомления с новым стилем игры", – цитирует Лева RTL.

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Напомним, Гнабри забил второй гол в гостевом матче с северными ирландцами и установил окончательный счет – 0:2.

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Евро-2020 Серж Гнабри Серж Гнабри Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв Северная Ирландия - Германия
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