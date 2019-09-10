Лев выделил одного игрока по итогам уверенной победы над сборной Северной Ирландии

Главный тренер Сборной Германии оценил действия своих подопечных в матче отбора Евро-2020 против Северной Ирландии.

"Серж Гнабри – действительно замечательный игрок. Не только из-за гола он стал для нас важным исполнителем. Он всегда играет на чрезвычайно высоком уровне.

Евро-2020: Германия одержала уверенную победу над Северной Ирландией и возглавила группу С

Сегодня мы были под давлением, мы вынуждены были победить. Мы не очень хорошо вошли в игру. Северные ирландцы были смелыми и хорошо атаковали нас. Мы обсудили несколько вещей в перерыве, во втором тайме стало лучше.

У нас было больше скорости, и гол принес спокойствие. Он пришел в нужное время. Мы должны были забить второй гол раньше. Сейчас команда находится в фазе ознакомления с новым стилем игры", – цитирует Лева RTL.

Евро-2020, квалификация: Вербич дублем принес важную победу Словении, Кадар проиграл с Венгрией, де Брюйне в огне

Напомним, Гнабри забил второй гол в гостевом матче с северными ирландцами и установил окончательный счет – 0:2.