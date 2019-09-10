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Льов виділив одного гравця за підсумками впевненої перемоги над збірною Північної Ірландії

07:30 294 Читать на русском
Льов виділив одного гравця за підсумками впевненої перемоги над збірною Північної Ірландії
Йоахім Льов / Reuters

Головний тренер Збірної Німеччини оцінив дії своїх підопічних у матчі відбору Євро-2020 проти Північної Ірландії.

 
Марсель Хальстенберґ 48’
Серж Гнабрі 90+2’
48’ Марсель Хальстенберґ
90+2’ Серж Гнабрі

"Серж Гнабрі – справді чудовий гравець. Не лише через голи він став для нас важливим виконавцем. Він завжди грає на надзвичайно високому рівні.

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Сьогодні ми були під тиском, ми мусіли перемогти. Ми не дуже добре увійшли в гру. Північні ірландці були сміливими і добре атакували нас. Ми обговорили кілька речей у перерві, у другому таймі стало краще.

У нас було більше швидкості, і гол приніс спокій. Він прийшов у потрібний час. Ми повинні були забити другий гол раніше. Наразі команда перебуває у фазі ознайомлення з новим стилем гри", – цитує Льова RTL.

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Нагадаємо, Гнабрі забив другий гол у гостьовому матчі з північними ірландцями і встановив остаточний рахунок – 0:2.

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Серж Гнабрі Серж Гнабрі Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Євро-2020 Північна Ірландія - Німеччина
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