Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу над Лестером

Манчестер Юнайтед благодаря голу Маркуса Решфорда на старте встречи переиграл Лестер в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии 2018/2019, 25-й тур

Лестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1

Голы: Решфорд, 9

Команды взяли довольно бодрый старт: так, уже на 3-й минуте Ндиди выпрыгнул выше всех и едва не замкнул подачу с углового в дальний угол, а в ответной атаке Решфорд пробил головой метров с 10-ти – над перекладиной. Впрочем, в первой трети первого тайма МЮ выглядел на порядок собраннее и конкретнее, что и вылилось в гол на 9-й минуте: Погба перехватил неточную передачу Перрейры и забросил мяч в штрафную на Решфорда, а тот вышел один на один со Шмейхелем и пробил в дальний угол – 0:1!

Лестер мог достаточно быстро сравнять счёт, но прорыв и выстрел Мэддисона на 15-й минуте в последний момент заблокировали защитники "дьяволов". После этого игра провалилась в позиционную фазу с большим количеством сумбура, заблокированных ударов, неточных передач и фолов. Раскрылись команды лишь в конце тайма: Магуайр и Эванс едва не забили после навесов с угловых, а Решфорд и Перрейра обменялись ударами по центру с дистанции – без проблем для голкиперов.

На старте второго тайма Лестер увеличил обороты и создал серию моментов. Уже на 46-й минуте Барнс выполнил острый прострел-удар мимо дальней штанги, а в следующей атаке со проход Мэддисона завершился ударом в ближний угол – мяч коснулся сетки с внешней стороны. После этого МЮ выравнял ход встречи, но впереди "дьяволы" остались пассивными. Гостей хватило лишь на удар Решфорда метров с 20-ти мимо левой штангу, в то время как Лестер лез вперед.

В середине тайма хозяева снова прижали соперника. Супермомент на 61-й минуте потерял Варди, который после отскока со штрафного избежал офсайда (катастрофически ошибся Янг) и пробил в падении через себя метров с 10-ти – Де Хеа спас МЮ, отразив удар и зафиксировав мяч практически на линии ворот! На 69-й неплохую контратаку неточным ударом мимо правой штанги запорол Барнс, а на 76-й выстрел Геззаля со штрафного Де Хеа вытащил из-под перекладины. На 80-же мог забить Эванс, но он, находясь в метрах 10-ти от Де Хеа, не смог попасть по мячу.

Конец второго тайма получился очень нервным. МЮ стал играть на отбой, не гнушаясь фолить на желтые карточки, но находил шансы на контратаках. Так, на 86-й минуте с линии штрафной мог забить Лукаку, но его удар с правого угла парировал Шмейхель. Впрочем, уже в следующей атаке Барнс на скорости обошел Байи и прострелил на Варди – Джейми выстрелил слабо и по центру, без проблем для голкипера. МЮ ответил контрой на 90-й минуте, но Марсьяль с угла штрафной пробил точно в Каспера. Лестер же потерял шанс сравнять на 92-й – это Магуайр с ударной позиции пробил слишком неуклюже, хотя у него было время прицелиться.

В конце концов, матч завершился минимальной победой Манчестер Юнайтед, который набрал 48 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. Лестер остался с 32 зачетными баллами на 11-й позиции.